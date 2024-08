Земетресение от 5,4 по Рихтер стресна водещите на новинарска емисия

Земетресение разлюля Португалия тази сутрин с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер.

Бедствието се случва по време на телевизионна емисия на португалския клон на CNN в Лисабон. Докато тече жива връзка за войната в Близкия изток, прави впечатление реакциите на водещите в новинарското студио, които в този момент усещат, че нещо се случва.

По това време Нуно Морейра и Ана Родригеш разговарят с кореспондента на медията от Израел, когато се случва земетресението, чийто епицентър е бил близко до португалската столица.

За щастие, освен малко уплаха по лицата на двамата водещи, няма сериозни материални щети и двамата продължават разговора си с кореспондента от Близкия изток.

Terremoto durante a transmissão ao vivo!

Durante a quinta hora da nossa cobertura especial sobre a situação no Oriente Médio, um terremoto de magnitude 5,4 foi sentido nos estúdios da @cnnportugal em Lisboa. No vídeo, é possível ver as reações dos jornalistas ao tremor. Esperamos… pic.twitter.com/kYuXnDz9ut