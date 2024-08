Три държави от два континента издирват жена, безследно изчезнала през февруари

Полицейските власти в Северна Италия прекратиха издирването на 40-годишната американска гражданка от колумбийски произход Ана Мария Кнежевич.

Кнежевич е в неизвестност още от февруари т.г., когато изчезва безследно в испанската столица Мадрид. В хода на разследването полицията в САЩ задържа съпруга ѝ – етническият сърбин Давид Кнежевич, за когото се подозира, че я убил.

Иначе издирвателните дейности в Италия бяха преустановени днес, след като екипите за пореден ден не отбелязаха никакъв съществен напредък по откриването на следите ѝ. В операцията по издирване са участвали полицаи от Испания и Италия, както и агент на ФБР.

Ana Maria Henao Knezevich was reported missing in Spain by her loved ones while her estranged husband was arrested in Miami and charged with her kidnapping. https://t.co/lMUVzfzOWV