Полицията нахлу в дома на Андрю Тейт в Румъния заради нови обвинения, включващи непълнолетни

Маскирани полицейски служители в Румъния извършиха нови обиски днес рано сутринта в дома на предизвикващия противоречиви мнения интернет инфлуенсър Андрю Тейт, който очаква процес по обвинения в трафик на хора, изнасилване и създаване на организирана престъпна група за набиране, настаняване и експлоатация на жени с цел създаване на порнографско съдържание, съобщи Асошиейтед прес.

Румънската агенция за борба с организираната престъпност (DIICOT) съобщи, че претърсва четири жилища в района на Букурещ и окръг Илфов, разследвайки твърдения за трафик на хора, трафик на непълнолетни, сексуален контакт с непълнолетни лица, повлияване на показания и пране на пари. Агенцията добави, че по-късно ще се проведат изслушвания в централата ѝ.

Говорителят на Тейт, Матея Петреску, заяви по повод обиските, че „макар обвиненията в заповедта за обиск все още да не са напълно изяснени, те включват подозрения за трафик на хора и пране на пари“ и добави, че юридическият му екип работи по случая. Петреску не коментира обвиненията, включващи непълнолетни.

Десетки полицейски служители и криминалисти претърсваха големия имот на Тейт в покрайнините на столицата Букурещ. „По време на целия наказателен процес разследваните лица се ползват от процесуалните права и гаранции, предоставени от Наказателно-процесуалния кодекс, както и от презумпцията за невиновност“, отбелязва DIICOT в изявлението си. 37-годишният Андрю Тейт и брат му Тристан (36), и двамата бивши кикбоксьори и двойни британско-американски граждани, които събраха милиони последователи в социалните медии, бяха арестувани през 2022 г. близо до Букурещ заедно с две румънки, предполагаеми техни съучастнички.

Миналата година румънската прокуратура официално повдигна обвинения срещу четиримата за трафик на хора, изнасилване и съставяне на престъпна група с цел сексуална експлоатация на жени. Те отрекоха обвиненията. През април съд в Букурещ постанови, че прокурорското досие по делото срещу четиримата отговаря на правните критерии и че процесът може да започне, но не определи дата за започването му. Това решение дойде, след като съдебният казус беше обсъждан в продължение на месеци в етапите на предварителната камара, процес, в който обвиняемите могат да оспорват доказателствата и досието по делото. След ареста на братята Тейт през 2022 г. те бяха държани три месеца в полицейски арест, преди да бъдат преместени под домашен арест.

По-късно те бяха ограничени до окръзите Букурещ и Илфов, а по-късно и до територията на Румъния. Миналия месец съдът отмени по-ранно решение, което позволяваше на братята Тейт да напуснат Румъния, докато чакат процеса. Преди това съдът беше постановил, че могат да напуснат страната, стига да останат в рамките на Европейския съюз.

Андрю Тейт, който е известен с изразяването на женомразки възгледи онлайн и е натрупал 9,9 милиона последователи в социалната медийна платформа Екс, многократно е твърдял, че прокуратурата няма доказателства срещу него и че има политически заговор да го накара да млъкне. Преди това профилите му в различни социални медийни платформи бяха забранени заради мизогинистични възгледи и реч на омразата.

Нови обиски в дома на Андрю Тейт в Румъния

През март братята Тейт се явиха пред Апелативния съд в Букурещ по отделно дело, след като британските власти издадоха заповеди за арест по обвинения в сексуална агресия по дело в Обединеното кралство, датиращо от 2012-2015 г. Апелативният съд уважи британското искане за екстрадиране на Тейт в Обединеното кралство, но едва след приключване на съдебното производство в Румъния.

Masked police have raided properties owned by Andrew Tate amid new allegations of trafficking minors and sex with a minor



Read more ⤵️



https://t.co/8gcI2l5yPw