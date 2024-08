На 117 години: Почина най-възрастният човек в света

Почина най-възрастният човек в света - 117-годишната испанка Мария Браяс Морера.

Тъжната новина съобщи семейството ѝ в социалните мрежи.

„Мария ни напусна. Тя почина в съня си, каквото бе желанието ѝ. В мир и без болка", се казва в съобщението.

Морера е родена в Сан Франциско през 1907 г. По това време градът страда от втора вълна на бубонната чума. Когато няколко години по-късно започва Първата световна война, семейството на Мария решава да се върне в Испания.

Бащата на Морера се разболява от туберкулоза и умира на кораба, с който пътуват към родната си страна. Мария също има лош спомен от това пътуване - тя пада на кораба и по-късно открива, че е загубила слуха на едното си ухо.

117-годишната Мария преживява две световни войни, пандемията от испански грип, гражданската война в Испания и пандемията от коронавирус. Обявена е за най-възрастния човек в света, след като френската монахиня сестра Андре почина през януари 2023 г. на 118 години, пише 24 часа.

