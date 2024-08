Първи транссексуален на параолимпиадата в Париж

Валентина Петрило ще бъде първият транссексуален спортист на Параолимпийски игри, след като спринтьорката с увредено зрение бе включена в лекоатлетическия турнир за бяганията на 200 и 400 метра за жени в Париж.

50-годишната италианка е бронзова медалистка в двете дисциплини на световното първенство за хора с увреждания през 2023. Преди смяната на пола, Петрило е спечелила 11 национални титли в надпреварите за мъже.

"Все още ми е трудно да повярвам и ми се налага да се успокоявам сама, сещайки се, че ще бъда на Параолимпийските игри. Изпуснах участие в Токио за съвсем малко. Целта ми е да започна да мисля за Игрите в Париж чак тогава, когато стъпя на френска земя", заяви тя, цитирана от Ройтерс.

Transgender man set to compete in the upcoming Paris Paraylmpics.



Italian Sprinter Valentina Petrillo, 50, will become the first transgender athlete to compete at the Paraylmpics in the games history.



Petrillo has won 11 women’s titles since announcing he had become a ‘woman’… pic.twitter.com/d2rHpUFGnN