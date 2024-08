Австралийски професор по брейк се превърна в интернет сензация - не спечели нито една точка на Олимпиадата

Австралийският университетски преподавател по брейк танци - Рейчъл Гън, нашумя в социалните мрежи след представянето си на Олимпийските игри в Париж.

Брейк танците направиха своя дебют като олимпийски спорт в петък.

Гън, която се състезава под името Рейгън, се превърна в интернет сензация след представянето си. Тя беше пометена от конкуренцията, без да спечели нито една точка.

Снимка: Getty Images

36-годишната състезателка стана причината за появата на вълна от колажи в интернет. Тя успя да си навлече критики от зрителите заради нетрадиционните си движения.

"Приятели, определено бяха допуснати грешки, но най-голямата от тях е при комуникацията между Рейгън и нейните приятели и семейство. Да пропуснеш да кажеш на някого, че не може да танцува, може да има глобални последици", написа потребител в Х (бивш "Туитър").

Бронзова медалистка от Олимпиадата призна: Да, имам профил в OnlyFans

Друг коментира: "Кучето ми на моравата 30 секунди след като съм го изкъпал".

my dog on the lawn 30 seconds after i've finished bathing him pic.twitter.com/A5aqxIbV3H