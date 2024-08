Черна серия: Нова смърт в кралското семейство

Престолонаследникът на Великобритания Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член и брат му Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), потънаха в скръб, след като загубиха пореден член на семейството си.

Лорд Робърт Фелоус, чичо на принцовете, почина на 29 юли 2024 г. на 82-годишна възраст. Все още не са обявени причините за кончината му. Кралското семейство изпадна в траур веднага след новината за смъртта на лорда. По-голямата сестра на покойната принцеса Даяна, Джейн беше омъжена за Фелоус повече от 40 години, пише Daily Mail.

Робърт Фелоус беше не само близък роднина, но и работеше като личен секретар на покойната кралица Елизабет II Елизабет II (на английски: Elizabeth II), пълно име Елизабет Александра Мери (Elizabeth Alexandra Mary) е кралица и през 90-те години. Това беше един от най-трудните периоди за кралицата, тъй като тя преживя развода на трите си деца и пожара в замъка Уиндзор.

Нова смърт в британското кралско семейство!

Кралското семейство все още не е направило официално изявление относно загубата.

Heartache for Harry and William as their uncle Robert Fellowes has died https://t.co/hF4gA5OgMl pic.twitter.com/TQ2Va3Ih9a