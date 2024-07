Две деца загинаха, други 9 са ранени по време на атака с нож в Англия

Две деца са били убити с нож в английския град Саутпорт. Ранени са още 9 деца, шест от тях са в критично състояние. Тежко са ранени и двама възрастни, които вероятно са опитали да спрат нападателя.

Има един арестуван, който е заподозрян за атаката. Полицията го описа като 17-годишен, жител на близкия град Банкс. Според властите не става дума за терористичен акт, но не беше обявено какви са мотивите на нападателя.

Полицията в Мърсисайд съобщи, че е била повикана по сигнал за нападение с хладно оръжие и въоръжените полицаи са иззели нож. Според полицията не е налице по-широка заплаха за обществеността след произшествието, предава Нова тв.

Млади жени наръгаха мъж с нож. 20-годишният човек е в болница

Децата са участвали в урок по танци в местна школа. Полицията нарече нападението "изключително жестоко".

