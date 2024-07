Петима неизвестни нападнаха и изнасилиха 25-годишна туристка, тя се скри в дюнерджийница

Полицията в Париж разследва случай на сексуално насилие, извършено от петима неизвестни спрямо 25-годишна австралийка в центъра на френската столица.

Младата жена е потърсила помощ в заведение за дюнери в събота сутринта. Тя се появила пред слисаните погледи на клиентите с разкъсана рокля.

Извършителите все още не са заловени, но от полицията поясниха, че разследват случая като групово изнасилване.

Инцидентът се случва само дни преди официалното откриване на Олимпийските игри в Париж.

Според френския ежедневник „Льо Паризен“ собствениците на заведението веднага се обадили в полицията, когато видели изпадналата в нужда млада жена. След това тя е била закарана в болница за медицински прегледи.

От офиса на парижката прокуратура посочиха, че разследващите са иззели видеозаписите от охранителните камери, където е било извършено престъплението, и в моменто се разглеждат. От там отбелязаха още, че престъплението вероятно е било извършено в нощта на 19 срещу 20 юли.

Полицейското присъствие във френската столица е засилено заради започващите в петък Олимпийски игри, отбелязва Би Би Си.

CCTV has emerged of the moment an Australian woman, who claims to have been gang raped in Paris last weekend, pointed out one of her alleged attackers in a kebab shop.https://t.co/1WPcZZIbNl