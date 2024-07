Стрелецът по Тръмп се точел и на кралското семейство

Мъжът, който се опита да убие Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, е проучвал британското кралско семейство, разкриха агенти на ФБР.

20-годишният Томас Крукс е определил целите си, докато е планирал атаката, отнесла ухото на Тръмп.

Според ФБР Крукс е „оглеждал“ мястото на митинга, където по-късно стреля по Тръмп.

След като агентите претърсили устройствата му, открили, че имало множество търсения на неназован член на кралското семейство, съобщава The Times.

Те също открили изображения на Тръмп и президента Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, заедно с ключови дати за националния конгрес на Демократическата партия в Чикаго.

Стрелецът по Доналд Тръмп си е взел отпуск, за да натисне спусъка

Според доклади Тайните служби били предупредени за „подозрително лице“ час преди Тръмп да излезе на сцената на митинга в Бътлър, Пенсилвания.

Крукс стреля от покрива на хангар. Твърди се, че агентите на Тайните служби не са успели да осигурят добре района преди събитието, дори след като са маркирали мястото на стрелеца като риск за сигурността.

След като рани бившия президент, Крукс бързо бе неутрализиран от снайперистите на Тайните служби, но не преди да загине един от митингуващите, а още двама да бъдат тежко ранени.

Междувременно се появи и шокиращо видео, на което се вижда как участници в митинга крещят на полицията, че има въоръжен човек на покрива, пише Телеграф.

По-късно от полицейски доклад стана ясно, че един от местните полицаи, се покачил на покрива и видял Крукс с пушка в ръка, но след като стрелецът я насочил към ченгето, то си плюло на петите и слязло. Миг по-късно Тръмп бе прострелян.

Това е най-големият провал на Тайните служби от десетилетия и в тази връзка натиска върху ръководителя на Службата да се оттегли се засили.

