Крал Чарлз III присъди кралска титла на коза

Чарлз Трети присъди кралска титла на рядка порода златни кози, предаде "Асошиейтед прес".

Породата, известна с връзката си с остров Гърнси, ще носи специалното звание „Кралска златна коза от Гърнси“. Титлата беше връчена по време на посещението на краля на острова в Ламанша и ще се прилага навсякъде по света.

„Надявам се, че това ще повиши осведомеността за този вид коза“, каза Ребека Мартин, собственичка на осемгодишната коза Съмървил Тамсин, избрана да представя породата.

Докато беше присъждана честта на малкото създание, кралят го погали и направи комплимент за оттенъка на бледорусата му козина.

Тези кози са рядка порода и се считат за застрашени. Кристофър Прайс, главен изпълнителен директор на Тръста за оцеляване на редките породи, каза, че отличието е признание за историческото значение на породата и нейната стойност за биоразнообразието, околната среда и устойчивото производство на храни.

„Тъй като са придирчиви по отношение на това, с което се хранят, тяхната паша може да осигури много специфични ползи за околната среда“, каза още той в изявление. „Изключително сме благодарни на Негово Величество за постоянната му и високо ценена подкрепа за британските редки местни породи животни“, допълни Прайс, предаде БТА.

Golden Guernsey Goats! At Les Cotils, Their Majesties have granted a Royal Title to the rare Golden Guernsey Goat breed, which was rescued by Miriam Milbourne from oblivion after she discovered some in the scrub herds of the island in 1924. pic.twitter.com/PFyUml8o9Q

Meet Summerville Tamsin the Golden Guernsey Goat who is about to be honoured by the King. Affectionately known as Tamtam! She was washed with Head and Shoulders conditioner yesterday so she is especially silky! pic.twitter.com/CcS19xBIJ0