Киев представи ново страшно оръжие

Украински разработчици започнаха летателни изпитания на перспективния реактивен дрон Bullet, съобщава Telegram каналът Military Journal.

Отбелязва се, че дронът трябва да изпълнява функциите на прехващач, тоест да се бори с разузнавателни и атакуващи дронове, както и с хеликоптери.

Той може да развие скорост до 130 километра в час. Според експерти това не е достатъчно за ефективно прихващане на въздушни цели.

Въпреки това, предвид използването на реактивен двигател, реалната максимална скорост на Bullet може да бъде много по-висока.

За ориентация в пространството дронът използва камера, подобна на тези, инсталирани на FPV дроновете, пише Блиц.

