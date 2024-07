Пожар в бежански център в Германия, един човек загина

Един човек загина и един бе тежко ранен при силен пожар в бежански център в северния германски град Бухолц ин дер Нордхайде, близо до Хамбург, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Раненият е полицай. Според говорител на пожарната полицаят е получил тежки изгаряния.

Полицайка и служител на бежанския център също са били ранени.

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz in der Nordheide ist ein Mensch ums Leben gekommen. Es gibt mehrere Verletzte, unter ihnen auch ein Polizist. Die Ermittlungen laufen #Feuerwehr #Buchholz #NDRNDS https://t.co/W3E87C2deU