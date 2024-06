Активисти заляха Испанските стълби в Рим с червена боя

Активисти заляха с червена боя един от символите на Рим – Испанските стълби.

Причината е протест срещу насилието над жени.

Според членовете на движението Bruciamo tutto или "Да изгорим всичко" на български – цветът на боята символизира кръвта на жертвите на домашно насилие.

По данни на италианските власти само през 2023 година близо 120 представителки на нежния пол са били убити от съпрузите или партньорите си, предава Нова.

