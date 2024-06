Британска ядрена подводница изплува край Гибралтар

Британската ядрена подводница „Триумф“ акостира този петък на пристанището в Гибралтар, съобщиха световните агенции.

Подводницата е от клас „Трафалгар“ и е пусната на вода през 1991 г. и се намира в края на своя експлоатационен период, като според британски експерти тя би могла да бъде оперативно годна най-късно до 2025-а година.

САЩ пратиха ядрена подводница в Средиземно море

Пристигането на морския съд привлече любопитните погледи на тамошните туристи, които не пропуснаха възможност да го снимат за спомен.

Присъствието на британски и американски ядрени подводници в Гибралтар се увеличи в последното десетилетие, което непрестанно провокира протести от страна на най-различни природозащитни организации, според които подобен тип плавателни съдове нарушават екоравновесието в региона.

Royal Navy last remaining Trafalgar class submarine HMS Triumph arriving at HM Naval Base #Gibraltar this morning @NavyLookout @UKForcesTracker @scottyc298 pic.twitter.com/gWbgYf1wiR