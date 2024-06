Мотото на Унгарското европредседателство: Make Europe Great Again

Правителството на Унгария, ръководено от Виктор Орбан, поема ротационното председателство на Съвета на ЕС от 1 юли.

То ще премине под мотото, вдъхновено от президентската кампания на Доналд Тръмп от 2016 г. – Make Europe Great Again (Да направим Европа отново велика). Тогава слоганът на Тръмп гласеше Make America Great Again.

Унгария: Ще направим всичко възможно да приключи процесът за България в Шенген

В дизайна за Унгарското европредседателство присъства и кубчето на Рубик в чест на унгарския изобретател Ерньо Рубик, което по думите на правителството е препратка към „унгарската гениалност“.

The main goal of the upcoming #Hungarian Presidency of the Council of the European Union 2024 is to #MEGA #HU24EU pic.twitter.com/9Rzyf2WbFr