Принцеса Кейт пристигна с каляска с трите си деца в Бъкингамския дворец

Кейт, съпругата на британския престолонаследник Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член, пристигна в Бъкингамския дворец за първата си обществена проява, откакто преди пет месеца операция показа, че е болна от рак, съобщиха световните осведомителни агенции.

Кейт пристигна с каляска с трите си деца, за да гледат церемонията "Посрещане на знамената" – ежегоден военен парад в центъра на Лондон за официалния рожден ден на британския монарх.

Кейт Мидълтън се показа след тежката диагноза и обяви неочкавана новина

Принцесата на Уелс се подлага на превантивна химиотерапия. Лечението продължава, но тя се чувства по-добре и вече може да се появи публично – за първи път от декември миналата година. В лично писмено послание вчера тя каза, че има добър напредък, но още "не е излязла от мрака", предава БТА.

