Пламна дворецът Версай, наложи се спешна евакуация

Пожар избухна във френския исторически палат "Версай" в покрайнините на Париж.

Пожарът е тръгнал от зона на покрива, където се извършват ремонтни дейности.

Шокиращи кадри, споделени в социалните медии, показват следи от бял дим, излизащи от покрива на огромния дворец от 18-ти век, разположен в едноименния му град на около 10 мили от сърцето на френската столица.

Дворецът "Версай" беше евакуиран отново днес заради бомбена заплаха

Службите за спешна помощ пристигнаха в замъка рано във вторник следобед, за да потушат пожара. В този момент имало стотици туристи и членове на персонала по етажите и в обширните градини на двореца. Наложила се е евакуацията на посетителите.

Това е един от най-натоварените туристически обекти във Франция. Повече от 7 милиона души посещават двореца всяка година.

Това лято Версай ще бъде домакин на състезанията по конен спорт на Олимпийските игри.

In #France, visitors to the Palace of #Versailles were evacuated after a fire alarm went off. According to videos circulating on social networks, smoke is rising from the palace. pic.twitter.com/lAn4Mx2epq