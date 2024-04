Десетки хиляди протестираха срещу Орбан в Будапеща

Огромен протест срещу правителството на унгарския премиер Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария,, в който се включиха десетки хиляди души, се състоя днес в центъра на Будапеща, съобщи БТА.

Демонстрацията беше водена от 43-годишния юрист Петер Мадяр, който беше женен за бившата министърка на правосъдието в правителството на Орбан, Юдит Варга. Той създаде наскоро политическо движение, което е в опозиция на настоящата власт.

Протестиращите преминаха в шествие до парламента, чуваха се скандирания "Не се страхуваме!" и "Орбан, оставка!".

Хиляди унгарци протестираха срещу премиера Орбан

Мадяр доби широка популярност през февруари, след като направи шокиращи разкрития за вътрешните дела на правителството. Той обвини началничката на канцеларията на Орбан - Антал Роган, в управление на централизирана пропагандна машина. Петер Мадяр също така публикува запис на разговор с бившата си съпруга, в който Юдит Варга описва подробно случай, в който старши помощник на Роган приема огромен подкуп. Унгарската прокуратура в момента проучва тези твърдения. Самият Мадяр нарича Орбан "ръководител на мафиотската държава".

Това разследване и масовите протести идват в неудобен за Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария, момент - малко преди изборите за европейски парламент през юни и малко след шумен скандал с обвинения за прикриване на сексуални посегателства в държавен дом за деца. Заради последния случай през февруари бяха отстранени двама ключови политически съюзници на Орбан - президентът на страната Каталин Новак и Юдит Варга.

Hello from Budapest, where a huge crowd is now marching toward parliament, led by Péter Magyar.



Stay tuned pic.twitter.com/ATXDO8ITSQ