Кейт Мидълтън се появи видимо изнемощяла и отслабнала!

Най-накрая Кейт Мидълтън Кейт Мидълтън е родена на 9 януари 1982 г. в Рединг, графство Бъркшър, Англия. Тя е най-голямата от се показа. След съкрушителния удар, които сама си нанесе с ретушираната снимка, принцесата на Уелс се появи на фермерски пазар, видимо остслабнала със съпруга си, скрит зад козирката на шапката си. Уилям и Кейт бяха уловени от папараците на “The Sun”.

Според кралските анализатори това е добре премислен ход, с който монархията цели да разсея надвисналите облаци на двореца Уиндзор след серия от медийни скандали.

Въпреки това обаче конспиративните теории за болестта на Кейт се множат.

Отмениха първата публична проява на Кейт Мидълтън след операцията!

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV