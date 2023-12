Спайдърмен се спусна по фасадата на болница в Малага, за да поздрави настанените там деца.

В ролята на супер герой влезе испанският полицай Едуардо Балбоа, за да зарадва малките пациенти, които не могат да са у дома за Коледа.

Балбоа смята, че всяка детска усмивка е подарък, особено при такива обстоятелства.

Принц Хари стана Спайдърмен за благотворителна кауза

Той започва инициативата си преди 9 години, вдъхновен от баща в САЩ, който се преоблича като Спайдърмен, за да развесели болното си дете, предава БНТ.

Hanging from a facade, police officer Eduardo Balboa, dressed as Spider-Man, entertained sick children at a Malaga hospital to cheer them up during the holiday season pic.twitter.com/7NqZkghYbo