Мъж разкъса гърлото си, опитвайки се да не кихне

Лекари с предупреждение, след като мъж направи дупка в гърлото си, докато се опитва да не кихне. Пациентът, който е на 30 години, бил откаран в болница в Дънди, Шотландия, със силни болки, след като стиснал носа си и затворил устата си, за да потисне кихането. Скенерът показал, че е получил разкъсване на дихателната тръба с размер 2 мм.

Според медици, ако по време на кихане се затворят устата и носът, налягането в горните дихателни пътища може да се увеличи около 20 пъти. Това може да доведе до наранявания, включително спукани тъпанчета, аневризми и дори счупени ребра, пише Би Би Си.

Случаят е документиран в медицинското списание BMJ Case Reports.

Как да се справим със сезонните алергии?

Когато лекарите прегледали пациента, те чули пукащ звук, след като докоснали врата му, и установили, че той няма контрол върху движенията. Мъжът, чието име не се посочва, е шофирал по време на кихането.

Той не се нуждае от хирургично лечение и е оставен в болницата за наблюдение. Изписан е и му е дадено болкоуспокояващо и лекарство за сенна хрема. Лекарите също така го посъветвали да избягва напрегната физическа активност в продължение на две седмици.

Пет седмици по-късно сканирането показало, че разкъсването е заздравяло.

Лекарят, изготвил доклада, обясни пред BBC Scotland News, че хората трябва да кихат, тъй като това е естествен защитен механизъм на организма за изхвърляне на дразнителите от носните пътища.

"Трябва внимателно да покрием лицето си с ръка или с вътрешната страна на лакътя, за да предотвратим достигането на дразнители като вируси, заедно със слюнка и слуз до другите около нас“, съветва той.

Лекарят добави, че има някои методи, които хората могат да използват, за да потиснат кихането, без да затварят носа и устата си, предаде бТВ.

In Scotland, a 30-year-old man's throat was ripped after he pinched his nose and covered his mouth to stop himself from sneezing.



