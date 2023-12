94-годишен дядо добута в инвалидна количка болната си съпруга до болницата – няма линейки

От няколко дни в социалните мрежи циркулира трогателна снимка, на която се вижда как възрастен мъж бута инвалидната количка на болната си от Алцхаймер съпруга посред нощ, за да я закара в лечебно заведение. Причината е, че няма свободна линейка, която да транспортира пациентката.

Случаят е от началото на този месец, а снимката е направена в каталунското градче Жирона. Първи гласност на историята даде внукът на възрастната двойка. В профила си в Туитър той написа, че дядо му Рамон е бил принуден лично да откара съпругата си Мария до близката болница поради липсата на линейки.

Двамата обитават Дом за възрастни хора и когато разбрали, че на този етап няма свободен лекарски екип, Рамон сложил съпругата си в количката, наметнал ѝ одеяло и изминал 250 метра до болницата, когато температурата навън по това време била около 2 градуса по Целзий. От болницата обясниха за роднините, че разполагат само с една линейка за цялата област.

Дъщерята на Рамон и Мария – Анна, която всъщност е направила въпросната снимка, сподели, че това не е първият подобен случай. По думите ѝ майка ѝ регулярно посещава лечебното заведение, но липсата на линейка се е превърнала в константен проблем за семейството.

Мъж с инсулт чака линейка два часа и половина заради липса на екипи

Местни медии информират, че заради единствената линейка е трябвало спешни случаи да чакат между 5 и 6 часа до пристигането ѝ.

Потребителите в социалните мрежи не скриха огорчението и разочарованието си от здравната система, настоявайки тя да бъде значително подобрена, предвид данъците и осигуровките, които плащат.

No em sembla correcte que donin l’alta a una àvia amb alzeihmer a l’hospital de Campdevànol i que no hi hagi transport d’ambulància per recòrrer els 250m escassos fins la residència comercal a 2 graus. Qui l’empeny és l’avi de 94 anys. @gencat @icscat @elmonarac1 @maticatradio pic.twitter.com/1VHNiDYqCJ