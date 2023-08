Осем намушкани с нож и стотици арестувани на карнавал в Лондон

Прочутият карнавал в лондонския квартал "Нотинг Хил" приключи с осем намушкани с нож и стотици арестувани.

Смята се ,че около 2 милиона души са били по улиците на Лондон в най-големия карибски карнавал в Европа, предава Нова телевизия.

Двама мъже са в болница след поредица от намушквания с нож по време на карнавала в "Нотинг Хил".

29-годишен мъж е в критично състояние, докато 19-годишен е в тежко, но стабилно състояние. Шестима други мъже получиха прободни рани, но без опасност за живота при отделни нападения с нож в заключителната нощ.

