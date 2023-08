Във Великобритания задържаха трима българи за шпионаж в полза на Русия

Трима заподозрени шпиони за Русия в Обединеното кралство са арестувани и обвинени в мащабно разследване на националната сигурност, съобщи BBC.

Подсъдимите, всички български граждани, са били задържани през февруари и оттогава са в ареста. Твърди се, че са работили за руските служби за сигурност, допълва британската медия, цитира dariknews.

Те са обвинени в притежаване на документи за самоличност с "неправомерни намерения" и се твърди, че са знаели, че са фалшиви. Сред тях има паспорти, лични карти и други документи за Великобритания, България, Франция, Италия, Испания, Хърватска, Словения, Гърция и Чехия.

Тримата обвиняеми са арестувани съгласно Закона за официалните тайни от детективи за борба с тероризма от столичната полиция, която носи национална полицейска отговорност за шпионаж.

Арестуваните българи са на възраст 45, 41 и 31 г.

Andy Vermaut shares:Suspected Russian spies held in major UK security investigation: Three Bulgarian nationals suspected of spying in the UK for Russia face trial for "fake passports". Thank you https://t.co/pO32K27t1f pic.twitter.com/NLqLBqOAHf