Готов е най-големият круизен кораб в света

Приключи строителството на най-големия круизен кораб в света. Той бе построен в корабостроителница във Финландия. Круизният кораб вече направи първото си плаване в открити води, предава БТВ.

Корабът се казва „Иконата на моретата“. Дължината му е 365 метра и ще тежи 250 800 тона.

Когато отплава във водите на Карибите през януари 2024 г., той ще побере около 5610 пътници и 2350 души екипаж. На борда ще има най-големият аквапарк в света, който се намира в море.

Royal Caribbean International представя „Иконата на моретата“ като еволюционния връх на круизната линия, като използва най-новите технологии и се основава на 50-годишно обучение в историята на компанията. Корабът обещава повече от 40 начина да се забавлявате, много от които са включени в цената на круиза. Корабът има 20 палуби.

„Иконата на моретата“ е и първият кораб на Royal Caribbean International, задвижван от втечнен природен газ и технология с горивни клетки, като част от движението на компанията към бъдеще с чиста енергия. Обслужващият персонал ще бъде около 2600 души.

