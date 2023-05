Пожари изпепелиха 80 000 дка гори в Испания, евакуирани са хора

Безсънна нощ в Западна Испания заради горски пожари. Огънят изпепели 80 000 декара в област Естремадура, близо до границата с Португалия.

Властите евакуираха около 600 души. Теренът е борова гора, а вятърът е силен. В гасенето участват повече от 500 пожарникари - цивилни и военни, 6 самолета и 8 хеликоптера.

Министър-председателят Педро Санчес заяви, че следи развитието на пожара отблизо.

Испания, която страда от трайна суша след три години валежи под средното ниво, вече преживя множество горски пожари тази година. През 2022 г., която беше особено лоша за горските пожари в Европа, Испания беше най-засегнатата държава на континента, предава БТВ.

Над 550 души бяха евакуирани при пожар в Испания

Близо 500 пожара са унищожили повече от 300 000 хектара, според Европейската информационна система за горските пожари.

Изменението на климата засилва засушаванията, които създават идеални условия за горските пожари да се разпространяват неконтролируемо и да нанасят безпрецедентни материални и екологични щети.

Massive forest fire is destroying forests in Las Hurdes of Cáceres, Spain



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/DN5sxa1k3h