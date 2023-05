Унгарската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи ученици

Унгарската полиция използва сълзотворен газ срещу ученици и арестува петима души, участвали в протест пред кабинета на министър-председателя Виктор Орбан.

Недоволството е срещу нов законопроект, съгласно който учителите вече няма да имат статут на държавни служители.

Hungarian police are gassing high school kids and their teachers who are protesting in front of Prime Minister Viktor Orbán’s office in Budapest.



Pics: Gabor Banko @444hu https://t.co/71Vn1elvpf pic.twitter.com/IbknTXz8pB