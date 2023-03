Шефът на МААЕ пътува към АЕЦ „Запорожие“

Директорът на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси е отпътувал към АЕЦ „Запорожие“ в окупираните от Русия територии, предава Ройтерс.

Пътуването цели мониторинг върху централата, за да се намали риска от голям инцидент.

Москва и Киев многократно се обвиняваха за обстрелване по централата.

Зеленски: Сигурността на Запорожката АЕЦ не може да бъде гарантирана

Рафаел Гроси настоява между двете страни да бъде подписано споразумение, за да бъде защитена централата. Според него е възможно такова да бъде подписано.

Международната агенция за атомна енергия описва състоянието в централата като „много опасно“ и нестабилно.

The #IAEA delegation headed by Director General Rafael #Grossi, accompanied by Russian military police, went to the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



