Стрелба в Хамбург, има убити

Няколко души са загинали при стрелба в германския град Хамбург.

По информация на вестник „Билд” загиналите са седем души, ранени са осем.

Нападението е станало в център на Свидетели на Йехова. Стрелецът е избягал.

Мотивите и самоличността му не са известни.

Стрелбата е станала около 21:00 ч. местно време. Жителите на района са получили съобщения от полицията да не напускат домовете си, предаде Нова телевизия.

