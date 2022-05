Шарл Мишел беше принуден да търси укритие в Украйна заради ракетни удари

По време на изненадващата си визита днес в големия украински град Одеса председателят на Европейския съвет Шарл Мишел Шарл Мишел – белгийски политик и премиер на страната. Шарл Мишел е роден на 21 декември 1975 г. в беше принуден да потърси укритие заради ракетни удари, съобщи днес високопоставен служител от Европейския съюз, предаде Франс прес.

На среща между Мишел и украинския премиер Денис Шмигал „участниците трябваше да прекъснат разговора си, за да се укрият, защото ракети отново удариха региона на Одеса, каза източникът.

Мишел написа в Туитър, че е дошъл в Одеса по случай Деня на Европа. „Не сте сами. ЕС е редом с вас“, подчерта Мишел, осъждайки „руската агресия“ срещу Украйна, започнала на 24 февруари.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb