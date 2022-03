Кулеба: Руските военни сили продължават да отвличат местни украински лидери

Руските военни сили продължават да отвличат местни украински лидери. Това заяви в своя Twitter профил външният министър на Украйна Дмитро Кулеба.

По думите на Кулеба кметът на град Скадовск Олександър Яковлиев и неговият заместик Юрий Палиук са били отвлечени днес.

Украинският външен министър призова международните организации да вземат отношение и да задължат Русия да пусне градоначалниците.

