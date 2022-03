Държави кръщават на Украйна улици, водещи към руски посолства

Нова форма на ярък и категоричен протест срещу руската инвазия в Украйна набира скорост. Градските власти в няколко държави преименуват улиците, на които се намират дипломатическите мисии на Русия, като им дават имена, изразяващи подкрепа и съпричастност за Украйна.

Така например властите в Латвия вече са решили улицата на руското посолство в Рига да се казва „Независима Украйна“.

В неделя стана ясно, че улицата към посолството на Русия в албанската столица Тирана вече ще се казва „Свободна Украйна“. Досега тя носеше името „Доника Кастриоти“ в чест на съпругата на националния герой на Албания Георги Скендербег. На същата улица са разположени посолствата на Украйна, Сърбия и Косово, пише „Ройтерс“. Промяната бе гласувана единодушно от съвета на Тирана и за нея съобщи кметът Ерион Велиай.

Кметът на литовската столица Вилнюс – Ремигиюс Шимашиус, също обяви, че пътят, водещ към руското посолство в града, ще бъде наречен „Героите на Украйна“. „Визитната картичка на всеки служител на руското посолство ще трябва да отдава почит на украинските герои“, написа градоначалникът в профила си във Facebook.

