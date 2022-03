Обстрелван е пункт за евакуация на цивилни край Киев

Обстрелван е контролно-пропускателен пункт за евакуация на цивилни край Киев, съобщи Си Ен Ен.

По това време през пункта е преминавал поток от цивилни граждани, които се опитват да избягат от района на Ирпин, западно от Киев.

Медийни организации, намиращи се на мястото на експлозията край Ирпин, твърдят, че са загинали най-малко трима цивилни, включително две деца.

Русия е разрушила украинска военновъздушна база

През последните дни жителите на Ирпин се евакуират от града, тъй като миналата седмица градът се оказа на фронтовата линия между руските и украинските сили, пише Би Би Си.

