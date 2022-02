Австрия осъжда строго нападението на Русия над Украйна

Австрия осъжда строго руското нападение над Украйна. Федералният президент Александър Ван дер Белен призова президентът Владимир Путин да спре моментално нападението и да се върне на масата на преговорите, предава БТА.

Ван дер Белен осъди най-остро нападението на Русия и ако Путин не го спре, „използването на военна сила на европейския континент ще промени за десетилетия отношението към съседна Русия“, предупреждава Ван дер Белен. „Трябва да се направи всичко възможно, за да бъде предотвратена по-нататъшна ескалация и да се защитят човешки животи“, продължава президентът. „Ще направим всичко, което Австрия като неутрална страна трябва да направи, за да допринесем за мира. Мирът трябва да бъде поставен на първо място“, заявява президентът. За всички страни трябва да е отворен пътят към масата за преговори.

Федералният канцлер Карл Нехамер заяви в декларация: „В последните часове Руската федерация отново наруши тежко правата на народите, което ние категорично отхвърляме и осъждаме.“ Федералният канцлер заяви: „ЕС ще реагира бързо, обединено и съвършено ясно. Ние се координираме с нашите европейски партньори и с партньорите, с които сме на едно мнение какви са по-нататъшните мерки, които ще предприемем срещу Русия“. По-нататък той подчерта, че е в постоянен контакт „с кризисния кабинет на федералното правителство, с федералния президент и с представените в парламента партии“. Нехамер е категоричен: „Безграничната ни солидарност е с Украйна. В тези тежки часове мислите ни са при нейния народ“. Ясно е, че тази нова агресия срещу териториалната цялост и суверенитета на Украйна няма да остане без отговор, продължава Нехамер, призовавайки Русия да преустанови агресията.

Външният министър Александър Шаленберг написа в "Туитър": „Най-лошите ни очаквания се оправдаха. В ранните сутрешни часове Украйна стана жертва на поредната руска агресия. Русия избра пътя на насилието. В тези трудни часове ние сме с Украйна и украинския народ.".

Our worst expectations have materialized. In the early hours of the morning, #Ukraine has become the victim of another Russian aggression. #Russia has chosen the path of violence. In these difficult hours, we stand with Ukraine and the Ukrainian people.