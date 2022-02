При претърсване за дрога в Брюксел: Питон, гущери и паяци

Белгийската полиция претърси за наркотици апартамент в Брюксел. При обиска бяха открити 37 растения канабис, но и колекция от десетки отровни паяци, скорпиони и пустинни гущери, предаде Асошиейтед прес.

Полицията се натъкнала на неочакваната находка в сряда, след като проверявала сигнал за миризма на канабис, носеща се от сграда в североизточен квартал на белгийската столица.

При претърсването са задържани мъж и пълнолетният му син.

Историческа полицейска операция в Белгия

Полицията е иззела канабис с тегло 228 грама, както и 52 тарантули, питон, три скорпиона, четири костенурки, два гущера, известни като "брадати дракони", и 16 бръмбара.

Прокуратурата съобщи, че освен за наркотици, срещу двамата мъже ще бъдат повдигнати и обвинения за нехуманно отношение към животни, предава БТА.

Belgian police searching for drugs in a Brussels apartment have discovered 37 cannabis plants — as well as a collection of dozens of poisonous spiders, scorpions and desert-dwelling lizards. https://t.co/sv3rDj4JEU