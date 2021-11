Германската полиция разби международна група за трафик на кокаин

Германската полиция съобщи, че при международно разследване са арестувани 14 души, заподозрени в трафик на няколко тона кокаин от Южна Америка към Германия. Предполага се, че те са поддържали канал за трафик на наркотика, действал в продължение на десетилетие, но след задържането им сега на практика той е разбит, предаде агенция Ройтерс, цитирана от NOVA.

Във връзка с деветте пратки кокаин, които са предмет на разследването и възлизат на близо пет тона, са заподозрени общо 28 души, заявиха Федералната криминална служба на Германия (БКА) и германската прокуратура. "След издадените заповеди за арест и извършените днес претърсвания на практика прекъснахме веригата на доставки", посочи прокуратурата.

German police smash massive cocaine ring: Alongside the drug smuggling, the participants are accused of using bogus companies to fraudulently apply for aid from coronavirus relief programs and launder money. #Fraud #StolenID #PPPFraud https://t.co/1PMIE8u5GX