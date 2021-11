Загинал и ранен при експлозия на такси в Ливърпул

Един човек загина, а друг е ранен при експлозия на автомобил пред болница в северния английски град Ливърпул днес, съобщи британският телевизионен канал "Скай нюз", като се позова на полицията. Разследването се води от звеното за борба с тероризма, предадоха световните агенции, но на този етап експлозията не е обявена за терористичен акт.

Полицията в Мърсисайд разпространи съобщение, че избухналата кола е била такси, което спряло до болницата малко преди експлозията.

A car exploded in front of a Liverpool hospital. Bomb squad called to #Liverpool Women’s hospital with huge police response after 'explosion'. Please avoid the area. pic.twitter.com/E7POwtfsdL

По информация на "Скай нюз" експлозията е станала тази сутрин. Ранената жена е приета в болница и няма опасност за живота ѝ.

Близо до мястото на инцидента, откъдето се издигаше гъст сив дим, имаше полицейски кордони, а пътищата бяха блокирани.

Това се виждаше от кадри, публикувани в сайтовете на местни медии.

Images circulating online appear to show a car in flames outside #Liverpool Women’s Hospital at 11am today. Bomb squad reportedly on scene and people advised to avoid area. @MerseyPolice have confirmed an incident and that a cordon is in place. pic.twitter.com/XCvNG8SVj5