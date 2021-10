Ед Шийран e с COVID-19

Британската поп звезда Ед Шийран съобщи, че е дал положителен тест за COVID-19 и докато е под карантина, ще продължи с публичните си изяви като интервюта и изпълнения от вкъщи, съобщи БТА.

30-годишният Шийран обяви новината в социалните мрежи само дни преди да излезе новият му студиен албум.

"Накратко да ви уведомя, че за съжаление дадох положителен тест за COVID-19, така че сега съм се самоизолирал и следвам указанията на властите", написа той в социалните мрежи. "Това означава, че засега няма да мога да изпълнявам присъствени ангажименти, затова, доколкото мога, ще провеждам планираните си изяви като интервюта и изпълнения от вкъщи. Извинявам се на всички, които съм разочаровал."

Засега негови представители не са уточнили кои изпълнения ще отмени и кои ще реализира от вкъщи.

