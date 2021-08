Термометърът удари 48,8 градуса в района на Сицилия

Температурен рекорд в Европа. В Италия температурите достигнаха до 48,8 градуса.

Високите стойности са отчетени в сряда в района на Силиция.

Жегите не подминаха и Италия

Досега за август рекордът бе 48 градуса, измерени през 1977 г. в Атина.

Високите температури още повече усложняват ситуацията с пожарите на острова и в Южна Италия.

За последните 12 часа в Сицилия и в Калабрия са извършени над 300 операции за потушаването им. В Калабрия огънят взе жертва.

Today has provisionally seen the highest #temperature ever recorded in #Italy



SIAS have confirmed that Siracusa in #Sicily reached 48.8ºC earlier this afternoon and if verified by @WMO, it will become a new European temperature record pic.twitter.com/0L8Af2lp6r