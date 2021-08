Развяват рекордно голям флаг от Айфеловата кула за Олимпиада 2024

Организационният комитет на Олимпиада 2024 в Париж ще се опита да постави световен рекорд, като развее най-големия флаг в историята от Айфеловата кула, когато поема щафетата от Токио в неделя, съобщиха световните информационни агенции.

По традиция олимпийският флаг се предава на церемонията за закриване на игрите. Той се връчва на кмета на следващия град, който ще ги организира, предаде БТА.

Когато кметът на Париж Ан Идалго получи флага с олимпийските кръгове от президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах на церемонията за закриване на игрите в Токио в неделя, друг флаг ще бъде издигнат от най-разпознаваемата забележителност на френската столица.

"Чакахме една година повече за този момент", каза на пресконференция председателят на организационния комитет на Олимпиада 2024 в Париж Тони Естанге. "Вълнението е много голямо. Искаме да започнем със световен рекорд. Това ще е най-големият флаг, издиган някога. Голям е горе-долу колкото футболно игрище", заяви той.

Не е ясно дали това ще е знамето на Франция, флагът с олимпийските кръгове или с логото на Париж 2024.

