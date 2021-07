Наши сънародници разказват за стрелбата по разследващ журналист в Амстердам

Покушение срещу известен разследващ журналист в Нидерландия, минути след тв участие. Петер де Врис е тежко ранен с пет изстрела, единият от упор в главата. Известен е с работата си по разкриване на дейността на подземния свят в страната.

Часове след случилото са задържани трима души - 35-годишен мъж от полски произход и 21-годишен мъж, който живее в Ротердам, както и 18-годишен младеж. Първите двама в петък ще се изправят пред съда. Очаква се до часове 3-тият да бъде пуснат.

Простреляха известен разследващ журналист в Амстердам

Опитът за убийство беше остро осъден - и в Нидерландия, и по света.

По журналиста е стреляно от упор, най-малко пет пъти, в центъра на Амстердам, непосредствено до сградата на нидерландската телевизия RTL, където до преди минути Петер де Врис е участвал в предаване. Един от куршумите улучва главата на 64-годишния мъж. Лекарите се борят за живота му, не бързат с прогнозите.

Амстердам и Нидерландия са в шок.

guys, they just arrested the possible shooter of peter r de vries ! pic.twitter.com/3uCDmG16Fp