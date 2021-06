След смърт на мигрант в Италия - забраняват работа на полето в горещите часове

Селскостопанската работа на открито в следобедни часове през най-горещите дни беше забранена в южен италиански регион след смъртта на мигрант, който се почувствал зле докато се трудел на полето и припаднал, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Губернаторът Микеле Емилиано на югоизточния регион Пулия, разположен на "тока" на италианския "ботуш", каквато е формата на Апенинския полуостров, подписа вчера заповед, с която забранява селскостопанска работа от 12.30 ч. до 16.30 ч. през целия месец август в особено знойни дни.

