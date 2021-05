Фон дер Лайен приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е приветства постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, предаде Ройтерс.

"Призовавам и двете страни да консолидират постигнатото и да стабилизират ситуацията в дългосрочен план. Единствено политическо решение ще донесе траен мир и сигурност на всички", написа в Туитър Фон дер Лайен.

I welcome the cease-fire that came into force today at 2am between Israel and Hamas.



I urge both sides to consolidate it and stabilise the situation in the long term.



Only a political solution will bring lasting peace and security to all.