Над 50 000 се събраха в Бейрут за погребението на Хасан Насрала

Церемонията по погребението на лидера на ливанската шиитска групировка Хасан Насралла, който бе убит при израелски удар миналата есен, започна в столицата на Ливан Бейрут, като за нея се стекоха десетки хиляди души, предаде ДПА.

Над 50 000 опечалени се събраха за поклонението на градския стадион "Камий Шамун" - най-големия в страната, и около него, съобщи репортер на агенцията.

Церемонията започна с изчитането на реч на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

След молитва ковчезите с тленните останки на убитите лидери на "Хизбула" Хасан Насралаа и на Хашем Сафиедин, който бе сочен за наследник на Насралла, преди да бъде убит, бяха внесени на стадиона.

„Хизбула“ обяви, че погребението на Хасан Насралла ще бъде на 23 февруари

В този момент четири израелски военни самолета са прелетели ниско над стадиона, пояснява репортер на ДПА, предава БТА.

Предвидено е настоящият лидер на "Хизбула" Наим Касем да държи реч пред множеството опечалени, допълва агенцията.

Historic Scene at Sports City⁰The coffins of Sayyed Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine entered Beirut’s Camille Chamoun Sports City Stadium today, Feb. 23, 2025, met by massive crowds chanting in tribute during their funeral procession. A powerful moment for Hezbollah’s… pic.twitter.com/4fpwJvldXt