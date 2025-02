„Хамас” предаде телата на най-младите заложници в Газа, взети от Израел

„Хамас” предаде телата на израелското бебе Кфир Бибас и четиригодишния му брат Ариел - двамата най-малки заложници, взети от „Хамас” при нападението на 7 октомври 2023 г., и едни от най-силните символи на травмата, нанесена в този ден, съобщава Reuters.

Автомобилите на Червения кръст отпътуваха от мястото на предаване в ивицата Газа с четири черни ковчега, поставени на сцена. На всеки от ковчезите имаше малка снимка на заложниците.

Хамас предаде телата на двете момчета и майка им Шири Бибас, както и на четвъртия заложник Одед Лифшиц, съгласно споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато миналия месец с подкрепата на САЩ и с посредничеството на Катар и Египет.

Министър-председателят Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и заяви в кратко видеообръщение, че четвъртък ще бъде „много труден ден за държавата Израел.”

Стотици хора се събраха в зимния студ преди предаването на властта в Хан Юнис в южната част на Газа. Въоръжени бойци на „Хамас” в черни и камуфлажни униформи обиколиха района.

Един от бойците стоеше до плакат на мъж, застанал над ковчези, увити в израелски знамена. Вместо крака той имаше корени на дървета в земята, което подсказваше, че земята принадлежи на палестинците. Плакатът гласеше: „Завръщането на войната=завръщането на вашите затворници в ковчези“.

През ноември 2023 г. „Хамас” заявява, че момчетата и майка им са били убити при израелски въздушен удар, но смъртта им така и не е потвърдена от израелските власти и дори в последния момент някои отказват да приемат, че те са мъртви.

Ярден Бибас беше върнат при по-ранна размяна на заложници за пленници този месец. Но семейството заяви тази седмица, че „пътуването им не е приключило“, докато не получат окончателно потвърждение какво се е случило с момчетата и майка им.

Лифшиц е на 83 години, когато е отвлечен от Нир Оз, кибуца, за чието основаване е помогнал. Съпругата му Йочевед, която по това време е на 85 години, е била заловена заедно с него и освободена две седмици по-късно, заедно с друга възрастна жена.

Лифшиц е бивш журналист. В статия, публикувана от него в левия вестник „Хаарец“ през януари 2019 г., озаглавена „Защитник на Израел, какъвто той не е“, той поставя под въпрос пълномощията на Нетаняху в областта на сигурността и критикува политиката му, включително по отношение на „Хамас” и Газа.

