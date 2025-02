Трима израелски заложници се очаква да се приберат у дома днес

Израелските заложници Яир Хорн, Саги Декел-Хен и Александър (Саша) Труфанов се очаква да се завърнат днес от Газа, след като египетските и катарските посредници успяха да предотвратят противопоставяне, криещо риск да торпилира крехкото примирие, сложило край на боевете в палестинския анклав преди около месец, предаде Ройтерс.

Палестинското движение "Хамас" каза, че тримата ще бъдат разменени срещу 369 палестински затворници и арестанти, което успокои страховете, че договореното 42-дневно спиране на огъня може да се провали и да приключи предсрочно.

Декел-Хен, двоен американски и израелски гражданин, Труфанов, израелец с руско потекло, и Хорн, чийто баща Ейтан също беше отвлечен, бяха отведени от кибуца Нир Оз, едно от пограничните с ивицата Газа селища, щурмувани от бойците на "Хамас" при нападението на 7 октомври 2023 г.

Нетаняху за освободените заложници: Няма да си мълчим за шокиращите сцени, които видяхме днес

Палестинското движение по-рано заплаши, че няма да освобождава повече заложници, след като обвини Израел, че нарушава условията на примирието, като блокира хуманитарната помощ за Газа. Това предизвика насрещни заплахи от израелска страна за подновяване на бойните действия; еврейската държава дори свика резервистите и постави военните си сили в състояние на повишена бойна готовност.

Израелците бяха силно подразнени от изнемощелия външен вид на тримата заложници, освободени миналата седмица, както и от разказите за унизителното отношение към тях, но независимо от това бяха организирани големи протестни акции с искане правителството да продължи да спазва споразумението и да върне у дома всички заложници.

Призивът на американския президент Доналд Тръмп палестинците да бъдат преместени за постоянно от Газа и анклавът да бъде отстъпен на САЩ, които да го презастроят наново, предизвика широко недоволство сред арабските държави и палестинските групировки, които остро се противопоставиха на предложението, пише БТА.

Миналия месец "Хамас" се съгласи да предаде 33 израелски заложници, сред които има мъже, жени и деца, в замяна на стотици палестински затворници и арестанти, в рамките на шестседмично примирие, по време на което израелските сили да се изтеглят от част от позициите си в Газа.

Към днешния ден са върнати 16 от 33-те израелски заложници, заедно с петима тайландци, които бяха предадени в рамките на размяна, която не беше предварително насрочена. Това означава, че в плен в Газа остават 76 заложници, като се предполага, че само около половината от тях все още са живи.

