Нетаняху за освободените заложници: Няма да си мълчим за шокиращите сцени, които видяхме днес

Израел няма да си затвори очите за гледката как тримата изнемощели израелски заложници биват качени на сцена, на която са принудени да дадат очевидно режисирано интервю пред членове на "Хамас", преди да бъдат освободени. Това каза израелският премиер Бенямин Нетаняху Бенямин Нетаняху е роден на 21 октомври 1949 г. в Тел Авив, Израел. Той е израелски политик и, цитиран от Ройтерс.

"Няма да си мълчим за шокиращите сцени, които видяхме днес", посочи той.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) междувременно съобщиха, че освободените по-рано през деня от палестинските радикали трима заложници в ивицата Газа вече са прехвърлени от израелските военни на територията на Израел, съобщиха агенциите.

"Хамас" освободи още трима израелски заложници

"Преди малко ескортирани от ЦАХАЛ, тримата освободени заложници Ор Леви, Охад Бен-Ами и Елиягу (Ели) Шараби бяха прехвърлени на територията на Израел", посочи израелската армия, предава БТА.

