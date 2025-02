Израел откри първата си национална слънчева обсерватория в северния град Исфия, предаде Синхуа, цитирайки Министерството на иновациите, науката и технологиите.

Обсерваторията, наречена "Соларис", е построена от израелската компания "Спейс вали" (Space Valley) и държавната инвестиция е на стойност около 500 хил. щатски долара. Тя ще се фокусира върху изследванията на слънчевата система, по-специално на Слънцето, се казва в разпространеното изявление.

Обсерваторията, оборудвана с четири съвременни телескопа за много прецизни наблюдения, се очаква да служи и като регионален образователен център и мобилен планетариум, отбелязват от министерството.

Според изявлението обсерваторията има за цел да насърчи сътрудничеството между академичните среди и промишлеността и да ускори изследванията в областта на слънчевата радиация и нейното въздействие, допълва БТА.

