Кола бомба уби 15 души в Сирия

Четиринайсет жени и един мъж загинаха, а 15 жени бяха ранени при взрив на кола бомба на главен път в покрайнините на северния сирийски град Манбидж, съобщи сирийската Гражданска защита, цитирана от Ройтерс и БТА.

Всички те са селскостопански работници, се допълва в информацията.

Част от ранените са в критично състояние, а според неправителствената организация "Сирийски център за наблюдение на човешките права" жертвите са 18 жени и един мъж, посочва Асошиейтед прес.

Засега никой не е поел отговорност за нападението.

Това е втори подобен атентат в района в рамките само на няколко дни, след като четирима граждани загинаха, а девет, включително деца, бяха ранени в събота при взрив на кола бомба в центъра на Манбидж, както съобщи сирийската държавна осведомителна агенция САНА.

Манбидж е град на около 30 км южно от турската граница и се намира западно от река Ефрат.

Разположен е в размирната мухафаза (провинция) Алепо, където насилието продължи и след падането от власт на президента Башар Асад през декември.

Там все още се водят боеве между подкрепяни от Турция фракции, известни като Сирийската национална армия, и подкрепяните от САЩ оглавявани от кюрдите Сирийски демократични сили, отбелязва Асошиейтед прес.

